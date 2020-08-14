Жители Тверской области принимают участие во всероссийском флешмобе, приуроченном к Дню Государственного флага России

В Тверской области наряду со всей страной проходит онлайн-флешмоб #МойФлагМояИстория#ДеньФлага. Проект приурочен к Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа. Жители тверского региона активно присоединяются к акции, в числе первых её участников - известные тверские спортсмены, активисты молодежных организаций, юнармейцы.

«Флаг олицетворяет историю, мощь и достоинство нашей Родины. Возвышенное чувство гордости мы испытываем каждый раз, когда российский флаг поднимается в честь блестящих побед, великих открытий и других выдающихся свершений граждан России. Для жителей Верхневолжья, как и для всего российского народа, праздник Государственного флага является выражением патриотизма и сплоченности, готовности вносить личный вклад в укрепление Отечества», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Флешмоб проходит в социальных сетях, где жители региона под хештегами #МойФлагМояИстория#ДеньФлага выкладывают фотографиями с триколором и истории из жизни, связанные с флагом России.

Благодаря тверским спортсменам, флаг Российской Федерации неоднократно водружался над пьедесталами самых престижных соревнований, включая Олимпиады и различные мировые первенства.

Так, о своей победе в Орландо (США) напомнили участницы флешмоба - команда «Звёзды» (г.Тверь), которая первая из российских команд в 2018 году завоевала бронзовые медали Первенства мира по чир спорту.

«Переполняет чувство радости и гордости за страну», - написали в своём посте представительницы команды.

«Для меня нет ничего лучше, когда флаг моей страны поднимается и звучит гимн - это и есть настоящее счастье», - солидарен с ними заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ, чемпион мира, Европы, России по гребле на байдарках и каноэ Игнат Ковалёв.

Для мастеров спорта России международного класса по легкой атлетике, чемпионов России Богдана Пищальникова и Ольги Ивановой флаг России - это символ величия нашей страны. По признанию спортсменов, они гордятся, что выросли и добились больших успехов в спорте в такой великой стране.

В любви к своей стране на страницах социальных сетей признались также участницы мажорет - студии «Авангард» ДК «Затверецкий», а представители отряда им.Степана Горобца центра военно-патриотического воспитания администрации Калининского района считают флаг России - «основой уверенности в завтрашнем дне».

Присоединиться к акции может каждый житель Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области