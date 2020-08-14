НАША ПРОДУКЦИЯ - НА ВЫСОТЕ!

Двадцать российских регионов приняли участие в «Дне льняного поля-2020». Тверскую область достойно представляли сельхозпроизводители Конаковского района.

Несмотря на то, что это мероприятие было посвящено преимущественно льноводству, Тверская область постаралась представить на нем весь свой сельскохозяйственный и продовольственный потенциал. В этот тренд удачно вписался Конаковский район, который славится своей пищевой промышленностью: в Дне льняного поля приняли участие сельхозпроизводители Конаковского района.

Делегацию района возглавил глава Конаковского района Олег Лобановский. В ярмарке была представлена продукция Верещагинского сырзавода (директор Людмила Володина) и завода «Конаковские колбасы». Конаковская продукция вызвала особый интерес у посетителей ярмарки, и без ложной скромности можно отметить, что посетителей около нашего выставочного стенда толпилось очень много. Такие мероприятия создают репутацию не только нашим товаропроизводителям, но и позиционируют Конаковский район с точки зрения туристической привлекательности. К нам стоит приехать, и у нас есть на что посмотреть и что попробовать на вкус.