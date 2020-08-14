22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Этот праздник объединяет граждан нашей великой страны уважением к тысячелетней истории Отечества, гордостью за победы и достижения. Российский триколор является символом мощи государства, сплоченности, непревзойденного мужества и силы духа нашего народа, выдающихся достижений в науке, культуре и спорте.

Сегодня наша страна продолжает развитие, сохраняя приверженность многовековым ценностям и традициям. Как и столетия назад, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу помогают гражданам России отстаивать интересы Отечества, вместе решать масштабные задачи во имя будущего Отчизны.

Желаю всем жителям Тверской области новых успехов, здоровья и достижений в труде на благо Российской Федерации!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

***

Уважаемые жители Конаковского района! Сердечно поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом нашей государственности. Во все времена он олицетворял собой могущество и величие нашего Отечества. Очень важно, чтобы государственная символика и сегодня была уважаема всеми – от мала до велика, пробуждала чувство гордости за свою страну.

Легендарный триколор окружён многовековой славой, он венчал великие победы, научные открытия, культурные достижения и самые важные события в жизни страны. Он утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет представителей разных народов и национальностей.

Уверены, что жители Конаковского района своими трудовыми достижениями упрочат славу Государственного флага Российской Федерации и внесут свой достойный вклад в строительство новой, могучей и процветающей России.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Пусть этот день придаст всем сил и уверенности в достижении поставленных целей во благо нашей державы! И пусть флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной страной!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.