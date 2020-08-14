В ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Этот праздник довольно молодой, он установлен Указом Президента России Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года.

Наряду с гербом и гимном, Государственный флаг является основным символом государства.

В России историческим флагом признан бело-сине-красный триколор, который был поднят на первом русском корабле «Орел» во времена царствования Алексея Михайловича в 1067 году. По общепринятой символике, белая полоса на флаге - свобода, синяя – Богородица, красная – державность. Позже триколор стал личным штандартом царя Петра Первого, под этим флагом стали ходить российские торговые суда, а до утверждения в качестве военно-морской символики Андреевского флага (в 1712 году) – и на военных судах. В 1858 году государственный флаг России изменился. Цвета, его составляющие, стали черным, золотым и белым, но в качестве «народного символа» разрешалось использовать и бело-сине-красный триколор. Это случилось при императоре Александре III, а в 1896 году данное цветовое сочетание императором Николаем II было утверждено, что для империи флагом должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой.

После смены власти в стране с царской на большевистскую российский триколор был свергнут с исторической сцены, как тогда казалось, навсегда. Взамен его семьдесят лет Государственным флагом СССР было красное полотнище с золотыми звездой, серпом и молотом, а у Российской Федерации, как у самой большой республики в составе Союза, словно в память о низвергнутом триколоре была добавлена голубая полоса у древка.

Советская империя просуществовала до начала 90-х. В августе 1991 года, во время «августовского путча» над «Белым домом» в Москве впервые как символ новой России подняли исторический российский триколор. Так возвратился символ, который на протяжении долгого времени, когда происходило становление России как мощного государства, олицетворял имперские амбиции нашей страны. 22 августа вслед за Указом Бориса Ельцина Верховный Совет РСФСР принял историческое постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР». Так бело-сине-красный триколор вернулся в нашу жизнь. С 1994 года мы отмечаем праздник его имени.

А 5 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин подписал конституционный федеральный закон «О Государственном флаге Российской Федерации». В нем говорится: «Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета». Этим он подтвердил преемственность исторической правды и окончательно закрепил роль российского триколора как официального символа нашей страны.

Важность этого праздника для всех граждан России прежде всего в том, что государственный флаг объединяет всех нас в одну нацию, напоминает об истории страны и подтверждает непреложную истину: те, кто хранит историю страны, тот думает о ее будущем.

Во всех регионах страны в этот день проходят торжественные шествия, патриотические мероприятия, спортивные соревнования и концерты, посвященные празднику, флешмобы и акции. Любое мероприятие по традиции начинается с поднятия флага под Гимн России – еще одного символа страны. Российские триколоры вывешиваются на улицах, в людных местах, в учреждениях и на домах жителей. В канун государственного праздника Президент, губернаторы, главы проводят награждения.

Главное торжественное мероприятие Конаковского района, посвященное Дню Государственного флага России, пройдет завтра на площади перед районным ДК «Современник». Начнется концерт в 14 часов. Вход свободный.