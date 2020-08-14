МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ШКОЛА. ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН



Меньше двух недель остается до начала нового учебного года. Более 9 тысяч конаковских школьников и их родителей ждут его с особым волнением. Последняя четверть предыдущего сезона - вынужденный переход на «удаленку» - стала суровым испытанием и для них, и для учителей. И вот каникулы на исходе. К чему готовиться теперь? Будут ли проходить линейки, в каких школах были сделаны ремонты, как будут соблюдаться противоэпидемиологические меры - в интервью с начальником управления образования администрации Конаковского района Михаилом Кожеховым.

- Михаил Сергеевич, вопрос на злобу дня: линейки 1 сентября будут?

- Будут. И не по видеосвязи, а как обычно, в школьном дворе. При этом будет обеспечено проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии с установленными нормами при соблюдении санитарно-эпидемических требований.

- Какие новые требования предъявляет Роспотребнадзор к образовательному процессу в 2020-2021 учебном году?

- Все образовательные учреждения должны быть обеспечены бактерицидными рециркуляторами, бесконтактными термометрами, санитайзерами, масками и перчатками для работников пищеблоков. Плюс интенсивная санобработка. На эти цели администрация Конаковского района выделила более 6 миллионов рублей.

Но это далеко не все требования Роспотребнадзора для открытия школ с 1 сентября. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). Школами будут разработаны специальные расписания уроков, перемен, составленные с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

- Что еще необычного нам готовит сентябрь 2020 года?

- Всероссийские проверочные работы, которые обычно проходят в образовательных учреждениях весной, в этом году будут проходить в сентябре. Так сказать, в качестве входного контроля. Будет проверен уровень подготовки учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, все выявленные пробелы в знаниях должны быть устранены в течение первой учебной четверти.

- Не менее важный вопрос о ремонтах школ. В каких учебных заведениях в этом году прошли ремонты?

- Хочу отметить, что курс, взятый главой Конаковского района и администрацией района на ежегодное увеличение объемов финансирования на ремонты образовательных учреждений, дает положительные результаты. Для примера: если в 2013 году сумма финансирования, направленная на ремонты образовательных учреждений Конаковского района, составляла 1,5 миллиона рублей, то в 2020 году в бюджете Конаковского района на эти цели предусмотрено уже 113213717 рублей.

В Конаковском районе одна из самых крупных сетей образовательных учреждений в Тверской области. На балансе бюджета содержится 63 образовательных учреждения (66 зданий), из которых 30 школ, 26 детских садов и 7 учреждений дополнительного образования.

Из бюджета Конаковского района направляются немалые средства на поддержание материально-технического состояния образовательных учреждений.

Чтобы одномоментно привести все образовательные учреждения Конаковского района в нормативное состояние, потребуется порядка миллиарда рублей, при этом придется полностью остановить финансирование еще сорока полномочий, возложенных на администрацию Конаковского района, и потратить почти весь годовой бюджет района на ремонты зданий школ и детских садов, отказавшись от выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, а это 2334 человека.

Во многих школах мы меняем окна, ремонтируем кровли и спортивные залы, модернизируем системы тепло- и водоснабжения. В этом году проведены масштабные ремонтные работы в нескольких образовательных учреждениях.

Всего с 2013 по 2020 год в развитие инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния образовательных учреждений Конаковского района направлены средства консолидированного бюджета в размере 386 531 436 рублей.

В поселке Редкино проведен капитальный ремонт коридоров в школе № 2, в школе № 3 поселка проведен ремонт коридоров, кабинетов и входной группы. В поселке Изоплит сделан капитальный ремонт спортивного зала, в Дмитрогорской школе прошли ремонт коридоров и замена оконных блоков, в городской школе №1 отремонтировано входное крыльцо, в школе поселка Радченко ремонтируется кровля. Отдельно хотелось бы остановиться на капитальном ремонте второй Новозавидовской школы. В Конаковском районе это первый случай такого масштабного ремонта, стоимость которого около 85 миллионов рублей.

В настоящее время выполнен третий этап работ. На сегодняшний день в полном объемы выполнены стяжка полов, установка окон, электромонтажные работы с установкой силовых шкафов, распаечных коробок, электрощитов, вентиляция. Установлены пандус, входные крылечки, сделаны отмостка и козырьки над входом. Полностью выполнены кровельные работы, смонтированы пожарные металлические лестницы. Все работы по капитальному ремонту школы разделены на семь этапов. Срок окончания работ - 19 ноября.

На время капремонта школы № 2 ученики с 1 сентября будут обучаться в школе № 1, расположенной на другой стороне поселка, разделенного железной дорогой. Для обеспечения безопасности детей их будут доставлять к учебному заведению специальным транспортом. Администрация Конаковского района выделила на эти цели более 1,2 миллиона рублей.

Помимо крупных ремонтов, во всех образовательных учреждениях Конаковского района прошли косметические и мелкие ремонты, для осуществления которых из бюджета Конаковского района выделено более пяти миллионов рублей. В этом году проведена большая работа по исполнению наказов избирателей. Так называемые «депутатские средства» были направлены на усиление материально-технической базы образовательных учреждений. Например, в школе села Селихово установлено видеонаблбдение, в школе д. Вахонино заменен линолеум в кабинете, в школе №3 города Конаково проведены сантехнические работы по замене стояков и батарей, в городской школе №7 установлены новые оконные блоки, в столовую школы поселка Радченко приобретены технологическое оборудование и мебель, в школе №1 поселка Новозавидовский отремонтировано ограждение, в школе поселка Изоплит проведен ремонт системы отопления, в школе №2 поселка Редкино и первой городской школе проведен косметический ремонт кабинетов, в Городенской школе отремонтированы туалеты, в городской школе №4 - пищеблок. В школе №2 города Конаково отремонтированы два кабинета, где будет расположен центр образовательных цифрового и гуманитарного профилей, «Точка роста», который начнет свою работу с 1 сентября. Этот центр был создан в рамках нацпроекта «Образование». В нем дети будут заниматься дополнительно по предметам микроинформатики, ОБЖ и пр. Также в рамках нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в школы деревни Мокшино, третью городскую и школы поселка 2-е Моховое будет поставлено оборудование (компьютеры, интерактивные доски, проекторы, МФУ). А городские школы №№ 7, 9 и первая Редкинская получат оборудование для реализации программы дополнительного образования в рамках проекта «Современная школа».

На проекто-сметные работы в бюджете Конаковского района предусмотрено более трех миллионов рублей.

Помимо всего, для создания комфортных условий пребывания детей в зданиях и улучшения температурного режима в сезон холодов предусмотрен ряд профилактических мероприятий. Специалисты занимаются промывкой и опрессовкой внутренней системы теплообеспечения, приводят в порядок коммуникации водоснабжения.

- Проверка образовательных учреждений к новому учебному году – это свое-образный экзамен для всех участников образовательного процесса.

– Участие в приёмке школ принимают многие службы. Мы постарались привлечь к приемке школ все необходимые ведомства, ведь обеспечить безопасность детей, учебный процесс – это наша обязанность. Надо отметить, что в основном наши подрядчики исполняют договорные обязательства добросовестно, но бывает и совсем наоборот. По вине подрядчиков срываются сроки исполнения договоров, в ходе приемки вскрываются недоделки или работы выполнены некачественно. К таким применяются претензионные работы.

Также важно, чтобы в течение года дети были максимально защищены не только с санитарной, но и антитеррористической, экологической, дорожной безопасности. Необходимо учитывать возможности и потребности всех участников образовательного процесса, чтобы в учебном году было не только эстетично, но удобно и комфортно нашим детям.

Глава Конаковского района, администрация управление образования выражают свою благодарность педагогическим, техническим коллективам образовательных учреждений, родителям, принявшим участие в проведении ремонтов и подготовке школ к новому учебному году.

РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

Промежуточные итоги по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону представил отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Конаковского района.

В этом году подготовка к отопительному сезону 2020-2021 началась после 1 июня. Смещение сроков плановых отключений горячего водоснабжения для гидравлических испытаний трубопроводов теплоснабжения было связано с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, подготовка идет в соответствии с графиком ремонтов предприятий ЖКХ и управляющих компаний.

В рамках качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону в соответствии с постановлением администрации Конаковского района № 297 от 26 мая 2020 г. «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы Конаковского района к работе в осенне-зимний период 2020 -2021 годов» была создана контрольная комиссия и разработан план организационно-технических мероприятий. Важной частью этой работы стал еженедельный мониторинг готовности поселений к ОЗП, в период с 7 по 24 июля с.г. были проведены выездные проверки выполнения Плана мероприятий поселениями Конаковского района.

Анализ промежуточных итогов работы показывает положительную динамику, по состоянию на 12 августа 2020 г. процент готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы составил:

МКД - 50%;

Котельные - 79%;

Тепловые сети - 78%;

Водопроводные сети - 81%;

Сети водоотведения - 83%.

В связи с невозможностью разместить текст предвыборной программы Конаковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Конаковского района Тверской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 и предвыборной программы Конаковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Новозавидовский пятого созыва публикуется ссылка на официальный сайт Тверского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» http://tver.er.ru/party/predvyibornaya-programma/

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА

Факт незаконного складирования ТКО и КГО установлен на земельном участке, принадлежащем муниципальному образованию «Конаковский район».

Индивидуальный предприниматель А.В.Мясников, арендуя часть помещения, принадлежащего МО Конаковский район, незаконно размещал мусор на прилегающей к ней территории, также находящейся в хозведении МО Конаковский район. 30 процентов земельного участка площадью более 20000 кв. м оказалось завалено строительным мусором, здесь же осуществлялась стоянка большегрузной спецтехники. Ситуация заинтересовала правоохранительные органы – по данному факту началась проверка.

- Проверка проводится на основании поступившего обращения от главы Конаковского района. В ходе обследования установлено объемное складирование мусора, металлических и деревянных каркасов. Пока проводится проверка, не могу сказать, какие именно будут методы реагирования, но в любом случае надзор за соблюдением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения остается одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры, - прокомментировал помощник Конаковского межрайонного прокурора А.В.Агафонов.

С апреля 2020 года администрация Конаковского района борется с незаконными действиями недобросовестного арендатора, направляя претензионные письма и акты о неправомерном эксплуатировании участка, являющегося частью муниципальной собственности, и требованиями привести его в первоначальное состояние.

Кроме того, есть основания предполагать, что бизнесмен осуществлял захоронение строительного мусора, коммунальных и других бытовых отходов. Фотофакты такого рода нарушений приложены к протоколам, составленным юридическим отделом администрации Конаковского района и будут представлены в суде.

- Образовалась антисанитарная зона, которая ухудшает экологическую обстановку и угрожает пожарной безопасности. Виновные не уйдут от наказания, территория будет тщательно изучена на предмет экологической безопасности, свалка ликвидирована, – комментирует глава Конаковского района Олег Лобановский.

Сумму ущерба, нанесенного почве, оценит природоохранная прокуратура Тверской области после апробации грунта. Загрязнение территории в результате несанкционированного размещения отходов – важнейшая экологическая проблема, которая с легкостью может перерасти в локальное бедствие районного характера. В связи с этим администрация района регулярно проводит мероприятия по взаимодействию с поселениями и региональным оператором ООО «ТСАХ» для разработки новых подходов и гибких методов по обращению ТКО и КГО на территории Конаковского района, а также возможности переработки мусора в ценные ресурсы.

Подготовила Ирина Третьякова