На общественном транспорте Твери и Калининского района появились маршрутные таблички-указатели

Для улучшения информирования пассажиров о пути следования общественного транспорта в салонах автобусов «Транспорт Верхневолжья» разместили указатели с основными остановками маршрутов.

На данный момент боковые маршруты уже размещены по 62 маршрутам: №1, №6, №7, №9, №12, №15, №20, №21, №24, №30, №31, №33, №35, №36, №41, №42, №43, №44, №45, №51, №55, №56, №101, №102, №103, №104, №106, №107, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №114, №115, №118, №119, №120, №121, №122, №125, № 127/130, №128, №129, №132, №133, №135, №136, №137, №138, №139, №141, №143, №154, № 177, №205, №211, №222, №228.

В настоящее время боковые указатели устанавливаются на маршрутах №2, №15, №51, №205, №223, №228.

Пассажиры также могут следить за маршрутом автобуса во время движения по мониторам, которые размещены внутри транспортных средств.

Новая модель пассажирских перевозок начала действовать на территории Твери и Калининского района 3 февраля 2020 года. За полгода работы общественный транспорт перевез более 15 млн пассажиров.

С момента перехода на новую транспортную модель произошло значительное снижение количества ДТП с участием общественного транспорта. По данным Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области с января по июль количество таких ДТП снизилось на 30%, а количество пассажиров, получивших травмы – на 50%.

За прошедший месяц точность следования общественного транспорта Твери и Калининского района составила 98,2%. Это на 1,2% больше показателей июня. На данный момент общественный транспорт начинает свою работу в 5 утра (а в некоторых районах Твери – в 4:45) и действует до 0:00 ночи.

На данный момент действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» - https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга». Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области