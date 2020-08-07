Завершаются работы на автодороге Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершаются ремонтные работы на объекте Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское. Дорога соединяет областной центр с муниципальными образованиями юго-востока региона, является самым коротким путем из Твери в Кимры.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики, туризма.

Работы были разделены на три этапа. В 2019 году в надлежащее состояние привели участок дороги протяженностью 30 км в Калининском районе. В 2020-м были отремонтированы 20 км от села Рождествено в сторону Кимр. Еще 27 км подрядчик сдаст в 2021 году. Таким образом, автодорога будет отремонтирована на всем протяжении.

В 2020 году на отрезке дороги было отфрезеровано существующее покрытие, уложена геосетка, а также выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Продолжаются работы по укреплению обочин и нанесению дорожной разметки.

Всего в 2020 году по завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в Тверской области отремонтируют 153,6 км. Это участки семи автодорог опорной дорожной сети региона: Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, Осташков - Селижарово – Ржев, Красномайский – Фирово, Дубна – Кимры – Горицы, «Москва – Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино.

В столице Верхневолжья по национальному проекту приведут в порядок более 61,5 км улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2019-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области