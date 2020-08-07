В Тверскую область поступит более 560 тыс. доз вакцины против гриппа, из них свыше 128 тыс. доз предусмотрено для иммунизации детей. Поступление первой партии вакцины против гриппа в регион ожидается в конце августа – начале сентября. Она будет распределена по медицинским учреждениям Верхневолжья.

К числу первых, кто должен вакцинироваться против гриппа, относятся дети в возрасте от 6 месяцев, школьники, студенты, люди старше 60 лет, призывники, беременные женщины, граждане, имеющие хронические заболевания, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы.

Вакцинация будет проводиться как в прививочных кабинетах медицинских организаций, так и посредством работы выездных прививочных бригад в учреждения образования и социального обеспечения, труднодоступные населенные пункты.

Воспитанникам детских садов и школьникам прививку делают в прикрепленной поликлинике или по месту учебы с согласия родителей. В обязательном порядке вакцинации против гриппа должен предшествовать осмотр врача терапевта или педиатра.

Необходимость ежегодной вакцинации против гриппа обусловлена способностью вирусов к изменчивости. Вакцинация, как способ специфической профилактики, способна эффективно защитить человека от гриппа, так как препарат содержит все необходимые штаммы вируса гриппа, актуальные в предстоящем эпидемическом сезоне.

Любая вакцинация является «тренировкой» для иммунной системы, поэтому прививка не только дает возможность предотвратить заболевание гриппом, но и делает иммунную систему более подготовленной для ответа на другие инфекции.

По наблюдениям специалистов по инфекционным болезням в период эпидемического подъема заболеваемости COVID-19 лица, вакцинированные против гриппа и пневмококковой инфекции, заболевали меньше и болели в более легкой форме без развития тяжелых респираторных проявлений.

Пресс-служба Правительства Тверской области