В театрально -концертных учреждениях Тверской области продолжаются ремонты

Театрально-концертные учреждения Верхневолжье готовятся к новому сезону. В Тверском академическом театре драмы, Театре юного зрителя, Театре кукол, а также в Тверской академической областной филармонии проводятся ремонтные работы.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, театры в Тверской области должны быть центрами культурной жизни, учреждения важно привести в соответствие с современными требованиями.

В областном театре драмы идут работы по замене одежды сцены и занавеса, напольного покрытия, оформлению дверных проемов на входе в зрительный зал, а также окон в колонном фойе на втором этаже. Театр юного зрителя начнет сезон с обновленными фасадами, а в театре кукол завершается полная модернизация механики сцены.

В филармонии подходят к концу работы по косметическому ремонту фасадов, стен концертного зала, а также замене напольного покрытия и зрительских кресел.

Идет также подготовка к началу капитального ремонта Кимрского театра драмы и комедии. Будет отремонтирована кровля, выполнен ремонт фасада здания, парапета. Кроме того, в учреждении заменят оконные блоки и дверные проёмы.

В Тверской области уделяется внимание не только ремонту учреждений культуры, но и развитию их материально-технической базы. Так, за последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

Особый акцент на мероприятиях по укреплению и развитию государственных театров Тверской области был сделан в прошлом году, который Указом Президента РФ Владимира Путина был объявлен Годом театра. Из федерального и регионального бюджетов были направлены средства на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол, Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии.

Пресс-служба Правительства Тверской области