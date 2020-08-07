В Калининском районе строится логистический комплекс с объемом вложений более 1,2 млрд рублей

В Тверской области вблизи деревни Лебедево Калининского района продолжается реализация проекта по созданию логистического комплекса по хранению автомобильных запчастей. Общий объём инвестиций в проект - более 1,2 млрд рублей. Будет создано почти 170 рабочих мест.

Инвестпроект был презентован в марте текущего года на встрече Губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями АО «Лада-Имидж» и Торговой компании «АЛЬФА».

«Для нас создание логистического комплекса - это возможность получения новых рабочих мест во внебюджетной сфере и развития экономики», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Торговая компания «АЛЬФА» планирует завершить работы на объекте до 2021 года. В состав комплекса войдут склады для хранения запасных частей для автомобилей марки «LADA» и других марок. Площадь комплекса составит 25 тыс. кв. метров. Он станет опорным для развития логистики запасных частей в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также для смежных кластеров на Урале и в Поволжье.

На площадке завершены земляные работы, залит фундамент, установлены 111 колонн, начат монтаж сэндвич-панелей. На 90% смонтированы внутренние сети. Ведутся строительно-монтажные работы по устройству водопровода и канализации.

Построена временная подъездная дорога протяженностью порядка 800 метров. Постоянный подъезд к новому логистическому комплексу будет создан в рамках областной Программы дорожных работ. Это позволит в том числе улучшить транспортное сообщение ближайших населенных пунктов, считает Игорь Руденя.

В настоящее время АО «ТК «Альфа» уже ведет набор сотрудников. В числе вакансий - кладовщики, водители техники и рабочие склада. Есть возможности обучения и переквалификации. Контакты для трудоустройства: hr@tk-alpha.ru, 8 (4822) 36-01-36.

За последние четыре года в Верхневолжье реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечено более 68 миллиардов рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области