Тверской области школьную форму для детей из многодетных семей начнут выдавать после 24 августа

В Тверской области с 24 августа начнут бесплатно выдавать школьную форму для учеников 1-5 классов из многодетных семей. Данная мера поддержки введена в этом году по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках реализации национального проекта «Демография».

«Внимательно изучили опыт других субъектов, провели консультации с многодетными мамами, предприятиями, которые занимаются пошивом формы. Форма будет предоставляться на детей с 1 по 5 класс вне зависимости от доходов семьи. Эта мера распространяется на все многодетные семьи области», – отметил Игорь Руденя на заседании регионального Правительства, где принимался порядок предоставления школьной формы.

В регионе сформирован реестр школьников, которые получат школьную форму. В нём на каждого ребёнка указан размерный ряд, модель, цветовая гамма. Реестр направляется производителю, тот изготавливает изделия и формирует комплекты. Места выдачи школьной формы будут определять главы муниципалитетов. Родителям при получении необходимо иметь при себе паспорт и свидетельства о рождении детей, на которых положена школьная форма.

В этом году школьной формой будут бесплатно обеспечены более 12 тысяч детей. Форму производят только тверские компании, к которым предъявляются определённые требования, включая наличие сертификата, подтверждающего качество и безопасность продукции.

Такой механизм господдержки многодетных семей и одновременно производителей впервые реализуется в Центральном федеральном округе.

Комплект состоит из шести наименований изделий. Для девочек начальных классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо. Для девочек средних классов – то же самое, но вместо сарафана – жилет. Для мальчиков 1-5 классов — пиджак, брюки, три сорочки (1-белая, 2-голубые), галстук. К каждому комплекту будет приложен значок с символикой Тверской области. На выбор предлагается форма четырех цветов: синего, черного, серого или бордового. Денежная компенсация взамен школьной формы не предусмотрена.

Если форма не подошла, в течение 30 календарных дней со дня ее получения необходимо обратиться в ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» с заявлением в свободной форме об обмене комплекта при условии сохранения товарного вида. Новый комплект должен быть предоставлен в течение 15 дней.

Школьной формой обеспечиваются дети, родители которых не лишены родительских прав, проживают на территории региона и посещают школы Верхневолжья.

Затраты на изготовление школьной формы субсидируются изготовителям из областного бюджета. На эти цели в 2020 году заложено 60,7 млн рублей. Стоимость одного комплекта составляет порядка 5 тыс. рублей.

Консультации по выдаче школьной формы можно получить по номеру горячей линии: 8-800-201-22-62.

Пресс-служба Правительства Тверской области