Фестиваль уличного кино впервые пройдёт в тверском ДК «Пролетарка»

20 августа в Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» впервые присоединится к Фестивалю уличного кино, в рамках которого зрителям представят короткометражные фильмы.

Фестивальные короткометражки будут показаны для двух возрастных категорий: 12+ в 15.00 и 16+ в 18.00. В перечне конкурсных фильмов такие ленты, как «Маруся», «Трудности перехода», «Белым по черному», «Ничто не может помешать», «Большая восьмерка», «Подводник» и многие другие.

После показа состоится открытое зрительское голосование, по результатам которого будет определён лучший режиссер.

Фестиваль уличного кино впервые состоялся в 2014 году. За время своего существования крупнейший ежегодный зрительский смотр короткометражного кино прошел на более чем 1000 смотровых площадках по всему миру, объединил свыше 840 городов и населенных пунктов и попал в книгу рекордов Гиннеса.

Фестиваль подразумевает бесплатное участие, отсутствие профессионального жюри, отбор лучших фильмов и победителей зрительским голосованием.

Пресс-служба Правительства Тверской области