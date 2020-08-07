Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 августа 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего 4036 заразившихся излечились от инфекции, в том числе 12 человек за прошедшие сутки.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 155630, в том числе за последние сутки их проведено 594.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 929 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

175 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1678

Кимры 554

Конаковский район 407

Ржев 354

Калининский район 269

Лихославльский район 243

Торжок 209

Вышневолоцкий городской округ 163

Максатихинский район 109

Осташковский городской округ 106

Бологовский район 99

Кашинский городской округ 72

Андреапольский муниципальный округ 68

Рамешковский район 68

Кимрский район 67

Ржевский район 66

Бежецкий район 64

Зубцовский район 61

Торопецкий район 55

Нелидовский городской округ 47

Лесной муниципальный округ 39

Старицкий район 39

Селижаровский район 34

Оленинский муниципальный округ 33

Кесовогорский район 32

Торжокский район 21

Спировский район 27

Калязинский район 24

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 22

Кувшиновский район 19

Западнодвинский муниципальный округ 17

Удомельский городской округ 9

Краснохолмский район 8

Фировский район 6

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области