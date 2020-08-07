Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 августа 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего 4036 заразившихся излечились от инфекции, в том числе 12 человек за прошедшие сутки.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 155630, в том числе за последние сутки их проведено 594.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 929 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
175 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1678
Кимры 554
Конаковский район 407
Ржев 354
Калининский район 269
Лихославльский район 243
Торжок 209
Вышневолоцкий городской округ 163
Максатихинский район 109
Осташковский городской округ 106
Бологовский район 99
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Рамешковский район 68
Кимрский район 67
Ржевский район 66
Бежецкий район 64
Зубцовский район 61
Торопецкий район 55
Нелидовский городской округ 47
Лесной муниципальный округ 39
Старицкий район 39
Селижаровский район 34
Оленинский муниципальный округ 33
Кесовогорский район 32
Торжокский район 21
Спировский район 27
Калязинский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 22
Кувшиновский район 19
Западнодвинский муниципальный округ 17
Удомельский городской округ 9
Краснохолмский район 8
Фировский район 6
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области