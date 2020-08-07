Губернатор Игорь Руденя поздравил с днем рождения участника Великой Отечественной войны Ивана Евгеньевича Кладкевича

20 августа отмечает 96-летие Иван Евгеньевич Кладкевич – участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Твери и Тверской области, председатель комитета ветеранов войны и Вооруженных сил городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. С днем рождения фронтовика поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«2020 год принёс Вам множество важных событий. Вместе со всей страной Вы отметили 75-ю годовщину Великой Победы, приняли участие в эпохальном открытии Мемориала Советскому солдату в Ржевском районе. Указом Президента Российской Федерации Вы были удостоены высокой государственной награды. Всё это ещё раз говорит о Вас как о человеке, который молод душой и крепок духом. Именно таким мы Вас знаем и ценим.

Спасибо Вам за всё, что сделано Вами во имя Родины, за активное участие в жизни нашей области», – отметил Игорь Руденя.

Иван Евгеньевич родился в Белоруссии. В 1940 году, закончив 9-й класс, поехал учиться в Ленинград, где его и застала война. Вместе с другими ребятами Иван Кладкевич помогал городу готовиться к обороне, рыл окопы. В июле 1942 года получил повестку и был направлен в Златоустовское военное пулеметное училище, где в августе принял присягу.

В декабре 1942-го отправился на Западный фронт, в 99 Гвардейский стрелковый полк 31 Гвардейской стрелковой дивизии командиром пулеметного расчета. С января по февраль 1943 года участвовал в боях на Ржевско-Вяземском направлении.

Первое боевое крещение Иван Евгеньевич получил уже в январе 1943 года. В феврале в бою во время одной из атак рядом разорвалась немецкая мина, бойцу перебило стопы обеих ног. За тот бой Иван Кладкевич был награжден орденом «Красной Звезды».

Иван Евгеньевич Кладкевич награжден также орденом «Отечественной войны» I степени, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги».

В 1968 году после увольнения в запас вместе с семьей переехал в город Калинин, где работал инженером по технике безопасности и гражданской обороне. После выхода на заслуженный отдых активно занимается развитием ветеранского движения. Особое внимание Иван Евгеньевич уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Несколько лет назад фронтовик написал книгу воспоминаний «Гвардии рядовой Великой Отечественной».

21 июля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении Ивана Евгеньевича Орденом Почета за активную общественную деятельность и патриотическое воспитание молодежи.

30 июня 2020 года Иван Евгеньевич Кладкевич в числе фронтовиков Тверской области был почетным гостем на торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, в котором приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Пресс-служба Правительства Тверской области