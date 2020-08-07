В Тверской области традиционный туристский форум пройдет в новом формате

24 сентября в Верхневолжье состоится IV Тверской туристский форум, который традиционно приурочен к празднованию Всемирного дня туризма. В этом году мероприятие пройдёт в новом формате. Профессионалы отрасли соберутся на трех тематических площадках – объектах гостеприимства Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм - одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, экономики в целом. В регионе принята профильная государственная программа, задачами которой являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

На протяжении трех лет Тверской туристский форум являлся местом для обсуждения актуальных тем и перспектив развития туризма. В этом году организаторы сделают акцент на неформальное общение и обмен мнениями.

Для экскурсоводов запланирована поездка по направлению «Тверская Карелия» и знакомство с туристскими объектами – Карельским подворьем в селе Толмачи и клубом-музеем в деревне Бронино. Туроператоры отправятся на экскурсию в Торжок и посетят Всероссийский историко-этнографический музей. Для отельеров и рестораторов подготовят интерактивную программу в одном из тверских отелей.

Традиционно форум станет площадкой для чествования победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», который региональное Министерство туризма проводит уже 4-й раз.

Для участия в форуме необходимо оставить заявку, выбрав одну из выездных конференций:

- для представителей туроператорских организаций и сферы туристского образования - https://forms.gle/UnnSCS9pDxnrUDSP8.

- для экскурсоводов и представителей объектов туристского показа https://forms.gle/TJyn8goaGxQii7879

- для представителей отельного и ресторанного бизнеса https://forms.gle/7yJ2Y8MDac7rfYZd8

- для участников только торжественной церемонии награждения https://forms.gle/Q1rnsbVUTXL4VsRZ8

По вопросам участия в форуме можно обращаться к консультанту управления развития туризма регионального Минтуризма Веронике Александровне Соловьёвой, телефон: 8-919-050-32-66.

В 2019 году форум прошёл в столице Верхневолжья и объединил более 150 участников – руководителей гостиниц и отелей, представителей туроператоров, сотрудников музеев, экскурсоводов, которые ежедневно трудятся над повышением туристической привлекательности региона.



Пресс-служба Правительства Тверской области