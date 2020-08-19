Тверская область продолжает участие в международной акции «Сад памяти», которая проводится в этом году по всей стране в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высадки деревьев произведены на территории Лесного района.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Аллея саженцев клена высажена у Телятниковской средней общеобразовательной школы, саженцы рябины и жасмина - на территории Сорогожского детского сада №3, саженцы клена, липы, рябины и несколько кустов жасмина появились у церкви в селе Лесное.

Международная акция «Сад Памяти» стартовала весной 2020 года. Её целью было высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне воинов и создать новые памятные места на патриотической карте страны. Поставленная задача была достигнута.

Только в Центральном федеральном округе в рамках акции высадили более 10 млн деревьев, из них 6,3 млн деревьев – в Тверской области.

В Верхневолжье в акции приняли участие все районы. В сложившейся эпидемиологической ситуации мероприятия проходили с соблюдением мер безопасности.

На территории региона весной 2020 года произведена посадка лесных культур на землях лесного фонда, а также в парках и скверах на площади 1612 га. Осенью в парках и скверах Верхневолжья планируется высадить ещё около 1000 деревьев на площади 5,2 га.

В условиях борьбы с эпидемией коронавируса патриотическая акция проходила также в формате флешмоба #СадПамятиДома.

Участники сажали деревья на собственных участках – в селах, городах и пригородах, приусадебных территориях и добавляли точки на карту акции на официальном сайте садпамяти2020.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области