Игорь Руденя: в столице региона должно быть создано единое культурное пространство

Формирование в центральной части Твери единого культурного пространства и интеграция объектов культуры в туристические маршруты обсуждались на совещании, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Как отметил глава региона, Верхневолжье обладает богатейшим историко-культурным наследием.

«Считаем, что часть наших объектов культуры имеют полное право войти в программу по объектам капитального строительства, по приоритетным инвестиционным проектам, потому что деньги, которые мы вкладываем в здания и сооружения – это не просто инвестиции. Культура – это возможность передачи истории будущим поколения, это возможность всестороннего развития общества», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Особое внимание было уделено развитию Тверского краеведческого музея – головного в системе Тверского государственного объединенного музея. С 1995 года он располагается в здании бывшего реального училища на улице Советской. В разные годы там находились юнкерская школа, единая трудовая школа, педагогический техникум, различные советские учреждения.

В настоящее время завершена реставрация объекта, ведётся художественное проектирование музейных залов, коллективом учреждения проводится инвентаризация экспонатов, которые на время ремонта были переданы в фондохранилища.

Игорь Руденя отметил, музеефикацию этого учреждения необходимо проводить с применением передового опыта и привлечением ведущих российских экспертов в данной сфере. Музей должен стать единым целым с расположенным рядом Путевым дворцом.

Помимо этих двух объектов в культурное «ядро» областной столицы, как отметил глава региона, должны войти здание Дворянского собрания, исторический комплекс зданий на набережной Афанасия Никитина, парк Воксал и другие объекты.

Игорь Руденя поручил разработать концепцию преобразования центра Твери и создания единой культурной и туристической зоны.

Пресс-служба Правительства Тверской области