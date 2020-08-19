Участок автодороги Осташков-Селижарово-Ржев после ремонта готовят к вводу в эксплуатацию

В Тверской области готовят к вводу в эксплуатацию отремонтированный участок автодороги Осташков-Селижарово-Ржев протяжённостью 28 км. Работы велись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По результатам инструментальных замеров геометрических параметров, проведённых рабочей комиссией, автодорога полностью соответствует требованиям контракта.

В этом году работы велись на участке с 47 по 76 км. В 2019 году отремонтировано два участка общей протяженностью 30,15 км в Осташковском городском округе и Селижаровском районе. Работы на дорожном объекте будут продолжены.

С вопросом о необходимости проведения ремонта дороги от Селижарово до Ржева к Губернатору Игорю Рудени обратилась жительница Селижаровского района Юлия Ермакова в ходе личного приёма граждан, который глава региона провёл в июле 2020 года.

«На выполнение работ заключен двухлетний контракт. Ремонт дороги от Селижарово до Ржева – это работы 2021 года», - отметил Игорь Руденя.

Третий этап реализации проекта включает ремонт ещё 30 км. Таким образом, вся трасса будет приведена в нормативное состояние.

В рамках контракта на объекте проводятся работы по фрезерованию, вырубке кустарников, устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Ремонтируются съезды и посадочные площадки, укрепляются обочины, устанавливаются автопавильоны, новые дорожные знаки, термопластиком наносится горизонтальная дорожная разметка. Кроме того, на определенных участках для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрено нанесение шумовых полос.

Автомобильная дорога регионального значения Осташков – Селижарово – Ржев протяженностью 119,2 км – один из ключевых туристических маршрутов на озеро Селигер, к истоку Волги, Нило-Столобенской пустыни, к Святому Оковецкому источнику, озеру Волго. Также автомобильная дорога обеспечивает связь северо-западных районов тверского региона с федеральной трассой Москва – Рига.

Всего в 2020 году по завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в Тверской области должно быть отремонтировано 153,6 км. Это участки семи автодорог опорной дорожной сети региона: Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, Осташков - Селижарово – Ржев, Красномайский – Фирово, Дубна – Кимры – Горицы, «Москва – Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино.

В столице Верхневолжья по национальному проекту приведут в порядок более 61,5 км улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2019-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области