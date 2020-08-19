236 спортсменов и 68 тренеров Тверской области получат единовременные выплаты за успехи на соревнованиях

В Тверской области 68 тренеров и 236 спортсменов, в том числе с инвалидностью, получат единовременное денежное вознаграждение за особые достижения на соревнованиях, прошедших в 2019 году. Вопрос рассматривался на заседании Правительства региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«В регионе должна быть система моральной и материальной мотивации спортсменов, которые достойно представляют Тверскую область на соревнованиях различного уровня», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На предоставление выплат из областного бюджета направят 5,4 млн рублей. По числу получателей денежного вознаграждения лидируют такие виды спорта как гребля на байдарках и каноэ, джиу-джитсу, академическая гребля, чир спорт, всестилевое каратэ, судомодельный спорт, универсальный бой, а также дзюдо, спортивная ходьба и хоккей среди спортсменов с нарушениями слуха.

Единовременное денежное вознаграждение ежегодно назначается спортсменам Верхневолжья за призовые места в первенствах, кубках, на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх как в индивидуальной программе, так и в командных дисциплинах.

Размер выплат — от 2,7 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от уровня соревнований, достоинства и количества полученных наград.

Региональные меры поддержки спорта высших достижений призваны создать условия для подготовки конкурентоспособных спортсменов, мотивировать их на победы в знаковых мировых соревнованиях.

Для поддержки профессионального спорта в регионе также выплачиваются ежемесячные стипендии Губернатора Тверской области спортсменам, спортсменам с инвалидностью, включенным в состав сборных команд Российской Федерации. В 2020 году данные выплаты предусмотрены для 127 человек. На эти цели в областном бюджете заложено 10,3 млн рублей.

Кроме того, в Тверской области введено ежемесячное денежное содержание для спортсменов, спортсменов-инвалидов и тренеров, имеющих почетное звание, выдающиеся достижения и общий трудовой стаж в сфере физической культуры и спорта не менее 20 лет. Такая доплата к пенсии в данный момент присуждена 14 профессионалам.

Пресс-служба Правительства Тверской области