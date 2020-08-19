В Тверской области 16 районным и городским газетам окажут поддержку на укрепление материально-технической базы

16 редакциям районных и городских газет Тверской области окажут в 2020 году поддержку из регионального бюджета на развитие материально-технической базы. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Местные газеты всегда были и остаются реальным инструментом развития территорий, улучшения жизни населения. Очень важно, чтобы районные газеты активно продвигали местные события, стали площадками для обсуждения актуальных вопросов», – считает Игорь Руденя.

Для редакций газет «Андреапольские вести», «Авангард» (Западнодвинский муниципальный округ), «Кашинская газета», «Заря» (Конаковский район), «Новоторжский вестник», «Удомельская газета», «Коммунар» (Фировский район) предусмотрены средства на закупку компьютеров.

Для редакций газет «Кимры сегодня», «Вперёд» (Калязинский район), «Кимрский вестник», «Нелидовские известия», «Селигер» (Осташковский городской округ), «Верхневолжская правда» (Селижаровский муниципальный округ), «Мой край» (Торопецкий район), «Дни Озёрного» закупят фотоаппараты.

Для редакции газеты «Сонковский вестник» приобретут автомобиль.

Развитие материально-технической базы районных и городских газет Тверской области осуществляется на условиях софинансирования со стороны муниципалитетов и самих редакций.

Пресс-служба Правительства Тверской области