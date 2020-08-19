Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 августа 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 24 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего 4024 заразившихся излечились от инфекции, в том числе 16 человек за прошедшие сутки.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 155039, в том числе за последние сутки их проведено 682.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 917 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

173 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1663

Кимры 554

Конаковский район 406

Ржев 352

Калининский район 269

Лихославльский район 243

Торжок 209

Вышневолоцкий городской округ 162

Максатихинский район 109

Осташковский городской округ 106

Бологовский район 97

Кашинский городской округ 72

Андреапольский муниципальный округ 68

Рамешковский район 68

Кимрский район 67

Ржевский район 66

Бежецкий район 64

Зубцовский район 61

Торопецкий район 55

Нелидовский городской округ 45

Лесной муниципальный округ 39

Старицкий район 38

Селижаровский район 34

Оленинский муниципальный округ 33

Кесовогорский район 32

Торжокский район 29

Спировский район 27

Калязинский район 24

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 22

Кувшиновский район 19

Западнодвинский муниципальный округ 17

Удомельский городской округ 9

Краснохолмский район 8

Фировский район 6

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.