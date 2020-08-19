Общественный транспорт Твери соблюдает расписание следования на 98,2%

За прошедший месяц точность следования общественного транспорта Твери и Калининского района составила 98,2%. Это на 1,2% больше показателей июня. На данный момент общественный транспорт начинает свою работу в 5 утра (а в некоторых районах Твери – в 4:45) и действует до 0:00 ночи.

«Транспорт Верхневолжья» оправдал наши надежды, это другой вид нашего города и Калининского района. Следующие точки развития – крупные города, такие как Ржев, Кимры, Старица, Торжок», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Достичь высокого результата удалось благодаря укомплектованному штату и исправному состоянию подвижного состава. На сегодняшний день перевозчик ООО «Верхневолжское АТП» набрал на работу уже более 860 водителей. Все они получают полный социальный пакет, трудоустройство по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обследование и корпоративный транспорт.

Внедрение новой модели пассажирских перевозок решило большинство проблем, возникающих у граждан с общественным транспортом: исчезли автобусы, которые не соответствовали пассажиропотоку, повысился уровень безопасности, появилось четкое расписание маршрутов, фиксированная стоимость проезда с возможностью льгот.

С момента перехода на новую транспортную модель произошло значительное снижение количества ДТП с участием общественного транспорта. По данным Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области с января по июль количество таких ДТП снизилось на 30%, а количество пассажиров, получивших травмы – на 50%.

На данный момент действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» - https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга». Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99.