Детям Тверской области рассказали, как создать свой бизнес

В загородном лагере «Компьютерия» проходит бизнес-смена. 99 детей знакомятся с основами предпринимательской деятельности, учатся ставить цели и в игровой форме реализуют свою первую бизнес-идею.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, с основами предпринимательской деятельности молодежь необходимо знакомить со школьной скамьи. Это поможет ребятам определиться с будущей профессией, привлечь молодых людей в малый и средний бизнес.

«Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

Занятия с подростками 14-17 лет проводят специалисты тверского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». В течение недели воспитанники посещают занятия, которые в будущем помогут им лучше ориентироваться в предпринимательской сфере.

Первые несколько занятий были посвящены тренировкам в генерации эффективных идей, далее они учились ставить цели по системе SMART. Теперь их ждут занятия по основам бизнес-планирования и анализа рынка, маркетингу, разработке бизнес-планов.

В течение всей смены молодые бизнесмены зарабатывают игровую валюту за участие в мероприятиях и активную работу над своими проектами. В заключительный день они представят свою продукцию на игровой торговой площадке и поймут, насколько оказалась востребованной их идея. По итогам смены специалисты центра «Мой бизнес» дадут рекомендации и оценку созданным проектам.

Подобные занятия помогают сформировать финансовую и предпринимательскую грамотность среди подрастающего поколения, а также стимулирует интерес к созданию собственного бизнеса в будущем.

Пресс-служба Правительства Тверской области