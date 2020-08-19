В Тверской области дополнительные средства направят на обеспечение уровня зарплат педагогов в соответствии с указами Президента РФ

18 августа Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Одной из тем стало выделение дополнительных бюджетных средств для обеспечения в соответствии с указами Президента РФ Владимира Путина целевых показателей уровня заработной платы педагогических работников.

Игорь Руденя подчеркнул, что исполнение указов Президента является приоритетом в работе Правительства Тверской области.

Целевой показатель средней заработной платы на 2020 год для педагогов школ составляет 29 043 рубля, она равна средней заработной плате в регионе. Для педагогов дошкольных муниципальных организаций показатель соответствует средней зарплате в общем образовании, он составляет 26 961 рубль.

В 2020 году на обеспечение уровня заработной платы педагогов школ и детских садов Тверской области дополнительно направят более 643,2 млн рублей. Это позволит увеличить зарплаты для 6 017 воспитателей и более 9 300 педагогических работников школ.

Пресс-служба Правительства Тверской области