В Тверской области начинается проектирование пяти новых медицинских учреждений.

В регионе планируется строительство нового здания для Бежецкой центральной районной больницы, хирургического корпуса онкологического диспансера, двух детских поликлиник в городе Кимры, еще одной - в Торжке. Решение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации принято на заседании регионального Правительства, которое 18 августа провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Начинаем проектирование новых объектов здравоохранения. Для нас это является ключевым фактором, потому что часть медицинских учреждений не отвечают современным требованиям», - отметил на заседании Игорь Руденя.

На заседании также приняты решения по другим направлениям развития здравоохранения. Так, на приобретение 5 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Вышнего Волочка и Ржева, а также городской больницы №7 Твери направят свыше 10 млн рублей, на закупку аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации для Областной клинической больницы - 7 млн рублей.

За счёт средств областного бюджета в 2020 году увеличен размер стипендий и материальных выплат студентам медицинских колледжей. Получателями социальной стипендии является 161 человек, академической – 1731. Финансирование по данному направлению увеличено более чем на 1,1 млн рублей и составило свыше 7,3 млн рублей. На предоставление материальных выплат студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с учётом внесённых изменений, направят более 1,8 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области