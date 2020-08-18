Школы-интернаты и детские дома Тверской области с 1 сентября возвращаются в штатный режим работы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

11 организаций для детей-сирот Тверской области готовятся с 1 сентября возобновить привычный режим работы. Решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 18 августапровел Губернатор Игорь Руденя.

Речь идет о возобновлении работы в Бежецкой, Эммаусской, Торжокской, Кимрской, Вышневолоцкой школах-интернатах, центрах кадетского воспитания в д. Некрасово, а также Зубцовском, Калязинском, Митинском, Чистореченском и Удомельском детских домах.

Игорь Руденя подчеркнул - сотрудники учреждений во время работы с воспитанниками должны пользоваться медицинскими респираторами, а также в обязательном порядке проходить тестирование на коронавирусную инфекцию. Для этого каждой организации для детей-сирот закупили необходимое количество экспресс-тестов на COVID-19 – всего более полутора тысяч единиц.

Среди обязательных мер, которые будут соблюдать сотрудники и воспитанники учреждений при возвращении к штатной работе: контроль температуры тела, тщательная обработка рук антисептиками, проветривание помещений, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.

Будут ограничены выезды детей, а также запрещен доступ посторонних лиц на территорию учреждений.

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по сравнению с июнем значительно сократилось и в настоящее время ежедневно не превышает 30.Это позволяет возвращать к плановой работе медицинские организации, задействованные в борьбе с пандемией.

В Тверской области на сегодня к обычному режиму работы вернулись почти все предприятия и компании – открыто99,9% экономики. Учебные заведения готовятся к приему школьников и студентов в привычном, очном формате.

Пресс-служба Правительства Тверской области