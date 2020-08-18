Детей из многодетных семей Тверской области приглашают на «Марафон талантов»

Стартовал прием заявок на участие в шестом Всероссийском конкурсе «Марафон талантов». Этосамый масштабный проект в стране, который помогает детям из многодетных семей проявить себя, дать волю творческому началу, побороть страх и выйти на большую сцену.

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа. В Тверской области действует эффективная система поддержки семьи, материнства, детства. Это важное условие успешного развития экономики и социальной сферы региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ежегодно в «Марафоне талантов» принимают участие более 6 000 детей.Участниками конкурса могут быть как сольные исполнители, так и коллективы из многодетных семей.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс проводится в дистанционном формате. Заявки на участие вноминациях вокал, хореография и разговорный жанр принимаются до 10 сентября. Победителей пригласят для участия в концерте ко Дню Матери в Государственном Кремлевском дворце.

В номинации народный марафон подать заявку можно до 1 октября. Для этого необходимо снять короткий видеоролик с участием одного или нескольких членов многодетной семьи, исполняющих любой творческий номер.

Для победителей в каждой из номинации подготовлены денежные призы. 30 лучших работ будут включены во всероссийскую социальную рекламу.

Все участники получат сертификаты, а главное — уникальные знания и навыки, которые помогут добиться новых успехов. Для талантливых детей готовят мастер-классы, которые проведут звезды эстрады, кино, театра и телевидения.

Подробная информация о проекте и анкета участника размещена на сайте https://многодетные-семьи.рф/marafon

Пресс-служба Правительства Тверской области