Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировали готовность нового комплекса суворовского училища к открытию

18 августа Губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов посетили новый комплекс Тверского суворовского военного училища. Объект достроен, ожидается, что открытие состоится 1 сентября этого года.

«Хотел бы поблагодарить министра обороны Сергея Шойгу, заместителя министра Тимура Иванова за огромнуюработу и за то, что министр поддержал наше обращение – именно в год 75-летия Великой Победы был создан новый комплекс Тверского суворовского училища. Я уверен, что сегодня мальчишки, которые ещё даже не мечтали пойти в суворовское училище, ознакомятся с современным комплексом и примут решение здесь учиться. И для них это будет большая честь», – отметил Игорь Руденя.

«На данный момент строительство завершено на 99%. Остается только установка мебели и оборудования. В новом корпусе суворовцы смогут учиться, используя новую материально-техническую базу, благодаря которой получат дополнительные знания. У нас есть кабинет робототехники, автомобильного дела, много инструментария, который позволит ребятам гармонично развиваться», – подчеркнул Тимур Иванов.

Глава региона и заместитель министра осмотрели территорию объекта, учебные классы и другие помещения.Особое внимание гости обратили на Музей, где представлена информация о Героях Советского Союза, России и Социалистического труда, которые прошли обучение в Тверском суворовском училище в разные годы.

На память о посещении Тверского суворовского военного училища Губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов посадили красный остролистный клен на территории учебного заведения.

Закладка камня на месте будущего комплекса Тверского суворовского военного училища состоялась 21 февраля 2019 года. Участие в церемонии приняли выпускник ТСВУ, заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, участник Великой Отечественной войны Спартак Сычёв, руководство училища, ветераны, суворовцы, юнармейцы.

Сейчас учебное заведение располагается в зданиях, построенных в 1940-е годы и требующих ремонта. Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. Всего за годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России, один – звания Героя Социалистического труда.

Пресс-служба Правительства Тверской области