В Тверской области в десять раз увеличилось финансирование Адресной инвестиционной программы

В 2020 году в рамках Адресной инвестиционной программы в Тверской области возводится или реконструируется 78 объектов. Это учреждения образования и здравоохранения, дороги, газопроводы, спортивные сооружения. Ход реализации программы за первую половину 2020 года был рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 18 августа провел Губернатор Игорь Руденя.

«Несмотря на пандемию, благодаря поддержке Президента России и Правительства России, мы сохранили Адресную инвестиционную программу на 2020 год в полном объёме» – отметил глава региона.

Игорь Руденя подчеркнул - в Верхневолжье с 2016 года в 10 раз было увеличено финансирование программы. Это позволило реализовать десятки важных социальных, спортивных и культурных проектов в районах области.

Если в 2016 году в программу было включено 16 объектов, то в 2020-м – 78. Проекты реализуются в 30 муниципальных образованиях региона. Всего на строительство и модернизацию приоритетных объектов предусмотрено более 8,9 млрд рублей.

Глава Старицкого района Сергей Журавлев, комментируя реализацию программы в Тверской области, отметил, что в ней с каждым годом принимают участие все больше районов. Для того чтобы охватить все муниципальные образования, нужно обучение глав территорий в части контроля и управления проектами. Игорь Руденя поддержал предложение и поручил подготовить комплексный план обучения руководителей муниципалитетов.

На данный момент в эксплуатацию уже введены такие значимые объекты программы как детский сад в микрорайоне «Южный», пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковском районе, подъезд к монументу Советскому солдату на автодороге общего пользования «Москва-Рига» - Хорошево в Ржевском районе, а также произведена закольцовка газовых сетей в поселке им. Крупской в Твери, что позволит подвести голубое топливо к промышленному парку Боровлево.

На других объектах работы продолжаются. Это строительство 12 газопроводов в районах области, общей протяженностью 116 км, 5 детских садов в Твери, Вышнем Волочке, Лихославле и в Калининском районе, многофункционального спортивного зала в поселке Сонково и другое.

Среди ключевых объектов строительства – Детская областная клиническая больница. На данный момент на объекте выполняются инженерно-геодезические работы, ведется монтаж ограждения строительной площадки. Подписаны договоры технического присоединения к инженерным сетям. В ближайшее время планируется приступить к проведению земляных работ, возведению свайного фундамента.

Пресс-служба Правительства Тверской области