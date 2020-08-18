Хозяйствам Тверской области из регионального бюджета возместят затраты на содержание племенного поголовья животных

В Верхневолжье 13 племенным хозяйствам, в том числе звероводческим, возместят часть затрат на содержание племенного поголовьяживотных.На эти цели из областного бюджета дополнительно направят 50 млн рублей. Решение принято 18 августа на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Пушное звероводство - это очень важное и серьёзное направление для региона. Тверская область занимает лидирующее место в России по маточному поголовью. Помимо звероводов мы поддержали те хозяйства, которые занимаются молоком и мясом. Уверены, что это будет нашим вкладом в устойчивое развитие агропромышленного комплекса Тверской области», - подчеркнул Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Поддержку окажут зверохозяйствам: ООО «Меха», ООО «Новые меха» и ООО «Звероплемзавод «Савватьево» в Калининском районе, ООО «Зверохозяйство «Знаменское» в Торопецком районе. Ставка субсидии выросла с 306 рублей за условную голову до 504 рублей.Общий объем выплат составит свыше 57,8 млн рублей.На сегодняшний день звероводы региона уже получили 31 млн рублей. До конца года будут произведены остальные выплаты.

Как отмечают в региональном Минсельхозе, данная мера поддержки позволит не только сохранить поголовье в текущем году, но и в 2021-ом увеличить его на 2325 голов – до более чем 107 тысяч.

Также поддержку на содержание племенного поголовья предоставят 9 хозяйствам, занимающимся мясным и молочным скотоводством, свиноводством, коневодством, овце- и птицеводством, которые работают в Зубцовском, Пеновском, Бежецком, Калининском, Конаковском районах, Кашинском городском округе. На эти цели направят 60,7 млн рублей.

Всего с учётом дополнительных средств общий объём субсидий на сохранение племенного поголовья сельскохозяйственных животных в этом году составит порядка 118,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области