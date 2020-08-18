Футболисты из Вышнего Волочка представят Тверскую область в финале Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

В Твери завершился региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2005-2006 годов рождения. Победителем турнира стала команда «Волочанин» из Вышнего Волочка, которая представит Тверскую область на финальном этапе соревнований в Волгограде.

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» проходят в 56-й раз, в этом году они посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Развитие спорта – один из приоритетов, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. По мнению Губернатора Игоря Рудени, спорт должен стать образом жизни для большинства жителей региона, особенно для подрастающего поколения.

В Тверской области футбол является одним из самых популярных и массовых видов спорта. По итогам 2019 года футболом занималось более 32 тысяч человек, из них в спортивных школах – почти 4 тысячи человек. В регионе функционирует 180 футбольных полей с естественным покрытием и 17 стадионов. Тренерский штат составляет свыше 90 специалистов.

Важное для региона направление - развитие профессионального спорта. В декабре 2019 года было принято решение о возрождении профессионального футбола в Тверской области. В апреле 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе создан ФК «Тверь». Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.

16 июня 2020 года футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Тверской клуб получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов.

Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность», который ранее был сертифицирован РФС с присвоением четвертой категории.

Помимо «Юности» развитие тренировочной базы в Твери планируется на стадионах «Химик», «Центральный» и имени Вагжанова. Кроме того, запланировано строительство в областной столице футбольного манежа, реконструкция футбольной базы в поселке Эммаусс. Эти объекты также планируют задействовать в проведении соревнований.

Пресс-служба Правительства Тверской области