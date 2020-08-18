Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 августа 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки выздоровели 12 человек. Всего 4008 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 154354, в том числе за последние сутки их проведено 702.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5090 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 911 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

171 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1657

Кимры 553

Конаковский район 404

Ржев 349

Калининский район 266

Лихославльский район 243

Торжок 207

Вышневолоцкий городской округ 161

Максатихинский район 108

Осташковский городской округ 105

Бологовский район 97

Кашинский городской округ 72

Андреапольский муниципальный округ 68

Рамешковский район 68

Кимрский район 67

Ржевский район 66

Бежецкий район 64

Зубцовский район 61

Торопецкий район 55

Нелидовский городской округ 45

Старицкий район 38

Лесной муниципальный округ 37

Селижаровский район 34

Оленинский муниципальный округ 32

Кесовогорский район 31

Торжокский район 29

Спировский район 27

Калязинский район 24

Сонковский район 23

Весьегонский муниципальный округ 22

Кувшиновский район 19

Западнодвинский муниципальный округ 17

Удомельский городской округ 9

Краснохолмский район 8

Фировский район 6

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области