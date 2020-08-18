Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 августа 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки выздоровели 12 человек. Всего 4008 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 154354, в том числе за последние сутки их проведено 702.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5090 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 911 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
171 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1657
Кимры 553
Конаковский район 404
Ржев 349
Калининский район 266
Лихославльский район 243
Торжок 207
Вышневолоцкий городской округ 161
Максатихинский район 108
Осташковский городской округ 105
Бологовский район 97
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Рамешковский район 68
Кимрский район 67
Ржевский район 66
Бежецкий район 64
Зубцовский район 61
Торопецкий район 55
Нелидовский городской округ 45
Старицкий район 38
Лесной муниципальный округ 37
Селижаровский район 34
Оленинский муниципальный округ 32
Кесовогорский район 31
Торжокский район 29
Спировский район 27
Калязинский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 22
Кувшиновский район 19
Западнодвинский муниципальный округ 17
Удомельский городской округ 9
Краснохолмский район 8
Фировский район 6
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области