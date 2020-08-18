Делегация Тверской области приняла участие во Всероссийском форуме отцов

В Москве прошел Всероссийский форум отцов «Пример для подражания». Участие в нем приняли активисты из 46 регионов России, возглавляемые лидерами отцовских общин. Тверскую делегацию возглавлял Владимир Анисимов, Президент региональной общественной организации содействия ответственному отцовству «Совет тверских отцов».

В рамках форума прошли дискуссии и круглые столы, где обсуждались проблемы отцовства. Одними из главных тем стали тиражирование опыта отцовских сообществ, дистанционное образование, буллинг среди детей, образ отца в современных медиа и многое другое. В обсуждениях приняли участие известные педагоги, бизнесмены, социальные технологи, представители духовенства.

В Тверской области укреплению института семьи уделяется самое пристальное внимание. В этом году по инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени появилась новая награда - почетный знак «Слава отца». Для получателей предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей.

«Предоставление выплаты – наш вклад в поддержку многодетных родителей Верхневолжья. Их труд – это очень высокая ответственность и пример для окружающих», – считает Игорь Руденя.

Награда вручается отцам или усыновителям, которые в одном браке воспитали пять и более детей. При этом учитываются успехи детей, их образование, активность в творческой, общественной или спортивной сферах, жизненная позиция семьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области