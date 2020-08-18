Медиафестиваль «Моряна», который традиционно проходит в Тверской области, расширил границы и дошёл до Крыма

В Крыму состоялся первый Всероссийский медиафестиваль для детей, юношества и семьи «Малая Моряна-2020». Он прошёл в рамках проекта «Моряна» - победителя конкурса Фонда президентских грантов 2019 года, и стал частью общей фестивальной программы, которая на протяжении восьми лет реализуется на базе Тверской епархиальной православной средней общеобразовательной школы во имя святителя Тихона Задонского.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, этот проект помогает молодежи изучать культурно-историческое и патриотическое наследие нашей страны. «Обмен знаниями и мнениями открывает новые духовные и творческие горизонты перед каждым участником фестиваля», – считает глава региона.

В фестивале «Малая Моряна-2020» приняли участие делегации из образовательных организаций Твери, Кимр, с.Медное Калининского района, Калуги, Крыма.

Участники посетили знаковые исторические места Республики Крым, приняли участие в военно-патриотической викторине по книгам «Михаил Тверской», «Тверской Севастополь. Тверские имена на карте Севастополя», «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» и других мероприятиях.

Так, к примеру, на территории Ливадийского дворца добровольцами проекта совместно с ялтинским «Детским морским центром» была снята телевизионная программа, а также выпуск школьного телевидения, которое создано в Тверской епархиальной школе во имя святителя Тихона Задонского, о поездке делегации в Крым.

В один из дней участники фестиваля возложили цветы к памятнику контр-адмирала, героя Кавказской и Крымской войн, уроженца Ржевского уезда Тверской губернии Федора Нарбута.

В рамках проекта был создан новый тематический сайт медиафестиваля. В сентябре на нем разместят фото- и видеоотчет о поездке делегации в Крым, видеозаписи мастер-классов, онлайн-выставка фоторабот учащихся и педагогов, авторские медиапроекты учащихся.

С октября 2020 года стартует бесплатный дистанционный цикл семинаров по медиаобразованию и духовно-нравственному воспитанию для медиапедагогов в рамках подготовки к следующему фестивалю.

Пресс-служба Правительства Тверской области