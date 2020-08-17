Более 400 ветеранов и детей войны из Твери посетили Ржевский мемориал Советскому солдату

Более 400 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников фашистских концлагерей и детей войны из Твери посетили мемориал Советскому солдату во Ржеве. Поездки для них были организованы Тверским областным советом ветеранов за счет средств, выделенных Правительством региона.

«Надеемся, что Ржевский мемориал Советскому солдату станет местом притяжения для всех, кому дорога память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Кроме осмотра мемориала и музейного комплекса, расположенного на его территории, активисты провели встречи с представителями ржевского совета ветеранов. Обсуждались вопросы развития организации, взаимодействия с муниципальными советами.

Представители районных советов ветеранов также принимают участие в выездах на мемориал Советскому солдату. Ожидается, что до 15 сентября на Ржевской земле побывают ветераны войны и труда всех 42 муниципальных образований региона.

Ветеранский актив ведет большую военно-патриотическую работу по воспитанию детей и молодежи Верхневолжья. Сейчас активисты совета работают над проектом «Письмо памяти участника Великой Отечественной войны – подрастающему поколению», который будет реализован во всех районах области.

Инициатива создания мемориала Советскому солдату принадлежит фронтовикам, в том числе участникам боев под Ржевом. Ветераны Великой Отечественной войны принимали участие и в сборе средств на памятник.

Правительство Тверской области планирует также включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.

Рост туристического потока, связанный с появлением мемориала, может стать и важным фактором социально-экономического развития для Ржева и Ржевского района, - отметил при подписании соглашения между Администрацией г. Ржева и Тверским государственным университетом директор Центра стратегического и инновационного развития Тверского государственного университета Андрей Белоцерковский.

«Более того: именно здесь, во Ржеве и Ржевском районе, могли бы реализовываться крупные образовательные проекты российского уровня, нацеленные на сохранение исторической памяти, подготовку участников и волонтеров поискового движения. Лучшего места для приобщения молодежи к великой истории нашей страны, чем Ржев и Ржевский район, нет, и эту возможность нужно обязательно использовать», - подчеркнул он.

Пресс-служба Правительства Тверской области