На заседании Правительства Тверской области рассмотрят реализацию в регионе Адресной инвестиционной программы

18 августа Губернатор Игорь Руденя проведёт заседание регионального Правительства. Будет рассмотрена реализация Адресной инвестиционной программы Тверской области за первое полугодие 2020 года.

По мнению Игоря Руденя, Адресная инвестиционная программа – это ключевой инструмент бюджетного инвестирования, стратегического управления, реализации на территории региона национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наша задача – обеспечить максимально своевременную реализацию всех намеченных планов. Для жителей региона – это построенные и работающие детские сады, школы, больницы, дороги, газопроводы, спортивные объекты», - считает глава региона.

С 2016 года в Верхневолжье в 10 раз увеличился объём финансирования региональной Адресной инвестиционной программы. Благодаря этому за четыре года построены и реконструированы важные объекты – это детские сады и школы, учреждения здравоохранения, спортивные сооружения, дороги, газопроводы, системы тепло- и водоснабжения.

В 2020-ом на реализацию АИПпредусмотрено более 8,9 млрд рублей. Больше всего средств направлено на развитие ключевых отраслей – здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, образования.

Также на заседании будут рассмотрены меры поддержки предприятий звероводческого комплекса региона, увеличение финансирования на проекты по строительству новых медицинских учреждений на территории Тверской области и ряд других актуальных вопросов.

Пресс-служба Правительства Тверской области