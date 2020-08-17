На заседании Правительства Тверской области рассмотрят реализацию в регионе Адресной инвестиционной программы

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18 августа Губернатор Игорь Руденя проведёт заседание регионального Правительства. Будет рассмотрена реализация Адресной инвестиционной программы Тверской области за первое полугодие 2020 года.
По мнению Игоря Руденя, Адресная инвестиционная программа – это ключевой инструмент бюджетного инвестирования, стратегического управления, реализации на территории региона национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.
«Наша задача – обеспечить максимально своевременную реализацию всех намеченных планов. Для жителей региона – это построенные и работающие детские сады, школы, больницы, дороги, газопроводы, спортивные объекты», - считает глава региона.
С 2016 года в Верхневолжье в 10 раз увеличился объём финансирования региональной Адресной инвестиционной программы. Благодаря этому за четыре года построены и реконструированы важные объекты – это детские сады и школы, учреждения здравоохранения, спортивные сооружения, дороги, газопроводы, системы тепло- и водоснабжения.
В 2020-ом на реализацию АИПпредусмотрено более 8,9 млрд рублей. Больше всего средств направлено на развитие ключевых отраслей – здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, образования.
Также на заседании будут рассмотрены меры поддержки предприятий звероводческого комплекса региона, увеличение финансирования на проекты по строительству новых медицинских учреждений на территории Тверской области и ряд других актуальных вопросов.
Пресс-служба Правительства Тверской области