Предприниматели из моногородов Тверской области могут взять кредит под 2% годовых

В Тверской области предприниматели активно пользуются государственными и региональными мерами поддержки. Одними из востребованных являются микрозаймы по программе «Моногород»: бизнесмен может получить до 5 млн рублей под 2% годовых.

«Благодаря принятым мерам в Тверской области сохранена работа предприятий, на которых трудоустроены 92% занятых в экономике жителей региона. Вложенные в региональную экономику ресурсы позволяют обеспечить сохранение и уверенное развитие бизнес-процессов в регионе», — считает Игорь Руденя.

Воспользоваться микрозаймом может любой предприниматель, бизнес которого располагается в одном из семи моногородов Верхневолжья. Это города Западная Двина, Кувшиново, Удомля, посёлки городского типа Жарковский, Спирово, Великооктябрьский (Фировский район), посёлок Калашниково (Лихославльский район).

Так руководитель транспортной компании «Навигатор» в Удомле Виктор Бойков воспользовался льготными условиями и взял микрозайм «Моногород» для обновления автопарка.

«Мы планируем менять по 2-3 автобуса в год. И уже сейчас благодаря кредиту смогли приобрести один МАЗ и один ПАЗ. Это более современные автобусы, которые позволяют нам перевозить, в том числе, и маломобильных граждан», - рассказал предприниматель.

Использовать средства можно как на финансирование инвестиций, так и на неинвестиционные цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности и др.

Всю информацию по мерам поддержки можно получить в центре «Мой бизнес» на сайте ( https://mybusiness69.ru ) или по телефону 8-800-200-11-69.

Поддержке предпринимательской активности на территории Верхневолжья сейчас уделяется особое внимание. На данный момент общий объём средств господдержки – более 2 млрд рублей: свыше 1,5 млрд – в рамках федеральных мер, порядка 475 млн рублей – по региональным программам.

Реализуется региональная программа поддержки бизнеса и промышленных предприятий. Для более чем 7400 субъектов малого и среднего бизнеса в 3 раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения.

Пресс-служба Правительства Тверской области