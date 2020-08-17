Жители Тверской области удостоены благодарности Президента России Владимира Путина

Распоряжением Президента России Владимира Путина четверо жителей Верхневолжья удостоены благодарности главы государства. Поздравления награжденным направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Президентом России отмечена активная общественная деятельность председателя Тверской областной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Александра Трегуба.

«Благодаря многолетней плодотворной общественной деятельности, отзывчивости и готовности всегда прийти на помощь другим, Вы заслужили авторитет в Тверской области, внесли существенный вклад в формирование в регионе доступной среды, совершенствование системы комплексной поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнул Игорь Руденя в поздравлении, адресованном Александру Трегубу.

С 2006 года Александр Борисович занимается защитой прав и интересов проживающих в Тверской области инвалидов по зрению. Возглавляемая Александром Трегубом организация имеет восемь филиалов, где по его инициативе были открыты кабинеты реабилитации.

Глава государства удостоил также благодарности Ларису Щербакову - председателя областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Это самое большое по численности и самое структурированное объединение Верхневолжья. Под началом Ларисы Борисовны реализованы десятки проектов социальной и патриотической направленности, включая программу «Активное поколение – Наше наследие», издание в преддверии 75-й годовщины Великой Победы сборника-справочника «Эстафета поколений», где собрана полная информация о деятельности всех ветеранских организаций Тверской области.

«Особого уважения заслуживает реализация под Вашим руководством важных проектов в год 75-летия Великой Победы, направленных на увековечение памяти о подвиге советского народа и его решающем вкладе в разгром нацизма», - подчеркнул в поздравлении Игорь Руденя.

За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу благодарности Президента РФ удостоены также заместитель главного инженера по технологии Калининского филиала «Калининатомтехэнерго» Константин Зелевский и мастер по ремонту «Калининатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт» Олег Иванов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.