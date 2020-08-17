Игорь Руденя провёл организационное совещание с членами Правительства Тверской области

17 августа Губернатор Игорь Руденяпровёл совещание с членами Правительства Тверской области. Одной из тем стала подготовка школ и детских садов Тверской области к новому учебного году.

Обсуждались вопросы, в том числе связанные с профилактикой у школьников сезонных вирусных заболеваний: меры,предпринимаемые для этого в каждом образовательном учреждении, работа медицинских кабинетов в школах и средних профессиональных образовательных организациях и другие.

На совещании также рассмотрены обращения жителей региона по ремонту дорог, капитальному ремонту многоквартирных домов и другим темам.

Пресс-служба Правительства Тверской области