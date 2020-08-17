Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с темой создания особой экономической зоны «Эммаусс»

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с переговорами с руководством госкорпорации «Ростех» о создании особой экономической зоны «Эммаусс». Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Предполагается, что резидентом «Эммаусса» станет АО «РТ-Химкомпозит». Холдинг создан «Ростехом» как центр компетенций в области полимерных композитных материалов. Планируется развивать и тверской Научно-исследовательский институт синтетического волокна, входящий в холдинг. АО «ВНИИСВ» расположено рядом с будущей ОЭЗ «Эммаусс». Это единственное в России и странах СНГ научно-производственное предприятие в области синтетических волокон, в состав которого входят институт и экспериментальный завод.

Напомним, перспективы создания ОЭЗ «Эммаусс» под Тверью обсуждались 14 августа на встрече губернатора Игоря Рудени и заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Максима Выборных.

«Рассматриваем возможность участия компании «Ростех» в развитии новых технологий на наших промышленных площадках. В регионе создано несколько промышленных зон для инвесторов. Основные площадки – «Боровлево» и «Раслово». Сейчас создаем новую особую экономическую зону «Эммаусс». Со своей стороны развиваем коммуникации и дороги», – сказал Игорь Руденя.

Инициатива Тверской области о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаусс» поддержана Правительством Российской Федерации. Сейчас идет разработка проекта планировки территории и мастер-плана развития ОЭЗ. Резидентам предоставят льготы: сниженную налоговую ставку на прибыль, освобождение от земельного налога на срок до пяти лет, от налога на имущество организаций - на 10 лет, на такой же период – пониженный транспортный налог.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.