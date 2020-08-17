Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 августа 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции. 3996 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 153621, в том числе за последние сутки их проведено 191.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5064 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 898 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
170 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1648
Кимры 553
Конаковский район 404
Ржев 344
Калининский район 266
Лихославльский район 243
Торжок 204
Вышневолоцкий городской округ 160
Максатихинский район 107
Осташковский городской округ 105
Бологовский район 97
Кашинский городской округ 72
Андреапольский муниципальный округ 68
Рамешковский район 68
Кимрский район 67
Ржевский район 66
Бежецкий район 64
Зубцовский район 60
Торопецкий район 55
Нелидовский городской округ 43
Старицкий район 37
Лесной муниципальный округ 37
Селижаровский район 34
Оленинский муниципальный округ 32
Торжокский район 29
Кесовогорский район 29
Спировский район 27
Калязинский район 24
Сонковский район 23
Весьегонский муниципальный округ 22
Кувшиновский район 19
Западнодвинский муниципальный округ 17
Удомельский городской округ 9
Краснохолмский район 8
Фировский район 6
Молоковский район 4
Бельский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области