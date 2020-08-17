Дети из Тверской области - в числе призёров конкурса песен военных лет

Представители Тверской области стали призёрами открытого военно-патриотического музыкального конкурса «Песни военных лет», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

Второе место в возрастной категории «дети от 10 до 13 лет» занял юнармейский отряд «Сириус» из Твери - Дмитрий Шестаков, Александра Новикова и Матвей Кондратьев. Также призёрами конкурса в этой категории стали воспитанники творческих коллективов тверского дома культуры «Затверецкий» - Юлия Минаева и Алексей Тельцов. Ребята заняли второе и третье место соответственно.

Конкурс проводился в онлайн-режиме в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Ещё одной составляющей большого проекта станет открытый дистанционный конкурс казачьей культуры «Великая Казачья Русь». Он состоится с 30 сентября по 14 октября 2020 года. В настоящее время идёт заявочная кампания, которая продлится до конца сентября.

Принять участие в конкурсе приглашают жителей Тверской области. Он проводится по нескольким номинациям: авторская песня, вокал, музыкально-инструментальное искусство, оригинальный и разговорный жанры, хореография, художественное слово. Подробности на сайте https://soyuz-kultura.com/node/801

Пресс-служба Правительства Тверской области