Туристы смогут воспользоваться программой возврата части средств за посещение Тверской области уже с конца августа

С 21 августа начинает работу программа лояльности для туристов, разработанная Ростуризмом совместно с Ассоциацией туроператоров России. Гости Тверской области смогут вернуть часть средств за отдых в 17 гостиницах и отелях: «Гранд Отель Звезда», «Панорама», «Оснабрюк», «Барская усадьба», «Конаково Ривер Клаб», комплексе отдыха «Завидово», «Территория Дзен», «Особняк на Карла Маркса», парке активного отдыха «Гришкино» и других. К программе присоединились и два оператора – агентство путешествий «Радуга» и туристическая компания «Анталия».

«Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для участия необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «МИР», с 21 по 27 августа зайти на официальный сайт программы мирпутешествий.рф, выбрать регион, тур, в который вы хотите отправиться, или гостиницу, а после – оплатить выбранное путешествие картой «МИР» на сайте отеля или туроператора.

Чтобы получить кэшбек, проживание в гостинице или стоимость тура должны быть не менее 25 тысяч рублей, а продолжительность – не менее 4 ночей. В путешествие можно отправиться до 20 декабря 2020 года. Часть средств вернется на карту «МИР» в течение 5 дней после оплаты.

Если на отдых турист потратит более 25 тысяч рублей, то из них ему вернут 5 тысяч рублей, кэшбэк в 10 тысяч рублей можно будет получить за тур стоимостью от 50 тысяч рублей, а тем туристам, которые заплатили более 75 тысяч рублей, на карту вернут 15 тысяч рублей. ⠀

По просьбам туристических организаций в Тверской области с 15 июля сняты ранее принятые ограничения и возобновлено проведение автобусных экскурсий, а также работа и посещение музеев в штатном режиме при условии обеспечения между посетителями социальной дистанции.

В Тверской области принято решение продлить сроки действия поддержки юридических лиц по возмещению затрат, связанных с организацией туристских поездок для школьников по региону.

Пресс-служба Правительства Тверской области