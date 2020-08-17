Более 720 абонементных билетов на железнодорожный транспорт приобрели со скидкой студенты и школьники Тверской области в 2020 году

В течение нового учебного года студенты и школьники Тверской области смогут воспользоваться льготным проездом на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Для того, чтобы снизить стоимость проезда необходимо приобрести абонементный билет.

Скидка в 50% на проезд в поездах и электричках пригородного сообщения будет действовать во время учебы – с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 15 июня. Ею могут воспользоваться ученики и воспитанники образовательных учреждений старше 7 лет, студенты очной формы обучения учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования независимо от места проживания и нахождения учебного заведения.

Абонемент приобретается по полной стоимости, в дальнейшем половина суммы компенсируется через центры социальной поддержки населения по месту жительства. В бюджете Тверской области на 2020 год на эти цели предусмотрено более 6,4 млн рублей.

Для приобретения льготного билета учащимся до 14 лет необходимо предъявить справку, выданную учреждением образования, а старше 14 лет – справку и документ, удостоверяющий личность.

В первом полугодии 2020 года со скидкой было приобретено 723 абонементных билета, что ниже обычных показателей. Так с января по июнь 2019 года учащиеся воспользовались 1750 абонементами. Снижение поездок связано с действовавшими ограничительными мерами в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области