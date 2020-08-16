Продлен прием заявок на конкурс видеороликов о применении ядерной энергии в повседневной жизни

До 31 августа продлена регистрация на конкурс видеороликов «Атом рядом» о применении ядерной энергии в повседневной жизни. Принять участие в проекте Росатома приглашают жителей Тверской области старше 18 лет. Событие приурочено к 75-летию российской атомной отрасли, которое отмечается в 2020 году.

Для участия в конкурсе необходимо снять видео на тему «Атом рядом», разместить его на сайте atomryadom.ru, заполнить анкету участника.

В своих видеоработах конкурсанты должны рассказать, как в современном мире используется атом и как переход на ядерную энергию двигает прогресс и помогает сохранить окружающую среду.

Авторов лучшего видео – по одному от каждого региона – выберет открытое голосование на сайте конкурса. 85 победителей получат ценные призы.

Кроме того, экспертный совет выберет группу участников от каждого региона, которые получат возможность поехать в атомные города на празднование 75-летнего юбилея атомной отрасли, поучаствовать в съемках документального фильма об атомной промышленности. Список победителей будет опубликован на портале atom75.ru.

Участники конкурса «Атом рядом» также запустили граффити-флешмоб. Рисунки в стиле стрит-арт появляются на стенах в городах России.

Пресс-офис конкурса – press@atomnear.ru, atomryadom.ru.

Свой вклад в производство атомной энергии в стране вносит Калининская АЭС, расположенная в Удомле Тверской области. КАЭС выдает мощность по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец.

Пресс-служба Правительства Тверской области