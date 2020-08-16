Жителей Тверской области приглашают принять участие в творческом конкурсе и рассказать историю героя Великой Отечественной войны

Жителей Тверской области, являющихся представителями финно-угорской языковой группы, приглашают принять участие в конкурсе «Герои финно-угорских народов России в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.».

Для участия в конкурсе представляются творческие работы (истории, рассказы, воспоминания, эссе) от лица непосредственного участника войны, члена его семьи, родственника или близкого знакомого.

Конкурс проводится по четырём номинациям: «Подвиг и его бессмертие», «Родная культура и война», «В тылу как на войне», «Наша Победа для всех поколений».

В работе необходимо описать героический подвиг (событие) представителя финно-угорских народов России в годы войны с указанием места, даты, предоставлением исторических фотографий, фотографий самого героя и перечислением наград.

Заявки принимаются экспертной комиссией до 30 сентября 2020 года по электронной почте: afunrf@yandex.ru с темой письма «Герои финно-угорских народов России». Также можно подать заявку в официальной группе vk.com/afunrf, в WhatsApp или в Viber +79093255148.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте Ассоциации финно-угорских народов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области