Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 августа 2020 г.

posted by Максим Малахов on вс, 08/16/2020 - 11:50

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции. 3996 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 153461, в том числе за последние сутки их проведено 454. 

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5039 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 873 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

170 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

 Тверь 1638

 

Кимры 553

 

Конаковский район 404

 

Ржев 339

 

Калининский район 266

 

Лихославльский район 243

 

Торжок 201

 

Вышневолоцкий городской округ 157

 

Максатихинский район 107

 

Осташковский городской округ 104

 

Бологовский район 97

 

Кашинский городской округ 72

 

Андреапольский муниципальный округ 68

 

Рамешковский район 68

 

Кимрский район 67

 

Ржевский район 65

 

Бежецкий район 64

 

Зубцовский район 60

 

Торопецкий район 55

 

Нелидовский городской округ 43

 

Старицкий район 37

 

Лесной муниципальный округ 37

 

Селижаровский район 34

 

Торжокский район 29

 

Спировский район 27

 

Оленинский муниципальный округ 30

 

Кесовогорский район 29

 

Калязинский район 24

 

Сонковский район 23

 

Весьегонский муниципальный округ 22

 

Кувшиновский район 19

 

Западнодвинский муниципальный округ 17

 

Удомельский городской округ 9

 

Краснохолмский район 8

 

Фировский район 6

 

Молоковский район 4

 

Бельский район 4

 

Пеновский муниципальный округ 3

 

Жарковский район 2

 

Сандовский муниципальный округ 2

 

ЗАТО Озёрный 2

 

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области 