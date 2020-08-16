В Тверской области во второй день фестиваля «Новоторжский рубеж» состоится рыцарская дуэль и мастер класс по средневековым танцам

15 августа на территории архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василёво» в Тверской области стартовал масштабный средневековый фестиваль «Новоторжский рубеж». Сегодня – второй день фестиваля. В программе - конкурс средневекового костюма, рыцарская дуэль, турнир по лодейному фехтованию, мастер-класс по средневековым танцам и другие мероприятия.

Впервые фестиваль «Новоторжский рубеж» прошёл в 2014 году и собрал около 60 клубов из 50 городов России (свыше 500 участников). Название фестиваля выбрано не случайно. Торжку на протяжении многих столетий приходилось становиться боевым рубежом, отражавшим атаки литовцев, монголо-татар, поляков.

«Сегодня Тверская область является востребованной у туристов. Растёт интерес гостей к событийному, гастрономическому туризму в регионе. Туристическая отрасль - одно из приоритетных направлений развития экономики», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Сотни реконструкторов из России и СНГ собрались в Верхневолжье, чтобы показать исторические сражения и восстановить атмосферу Средневековья. Всё оружие и амуниция воинов в точности соответствует историческим образцам. На территории музея разбит палаточный лагерь, где развернута средневековая ярмарка.

В первый день гости фестиваля посетили фольклорные концерты, увидели показательные выступления клубов исторической реконструкции, средневековые танцы, массовые сражения реконструкторов, поучаствовали в мастер-классе по русской игре «кила».

Подробная программа фестиваля размещена на сайте https://www.torzhok.me/rubezh2020.

Пресс-служба Правительства Тверской области