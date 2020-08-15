Жители Тверской области могут претендовать на первую Всероссийскую общественную премию «Гордость нации»

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Стартовал прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации». На почетное звание могут претендовать активисты этнокультурных организаций, преподаватели родных языков, журналисты и блогеры, освещающие межнациональные отношения, мастера народных промыслов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что сохранение историко-культурного наследия формирует бережное отношение к истории, исконным традициям и культуре на территории всей страны.
В 2020 году заявки на получение премии будут приниматься по семи направлениям: за вклад в укрепление межнационального мира и согласия, за сохранение и развитие родных языков, за информационное сопровождение государственной национальной политики, за сохранение и развитие культуры народов России, за эффективное лидерство и лучший проект в национально-культурных объединениях, а также за лучшие практики центров народного творчества.
До 15 сентября соискатели премии должны предоставить пакет документов для участия, а уже 30 сентября конкурсная комиссия определит трех победителей в каждой категории.
Церемония награждения пройдет в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства. Подробная информация – на сайте https://премиягордостьнации.рф.
Пресс-служба Правительства Тверской области