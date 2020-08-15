Межрегиональный фестиваль духовной и светской музыки пройдет в Тверской области в онлайн-формате

posted by Максим Малахов on сб, 08/15/2020 - 22:25

 

 

         Межрегиональный открытый фестиваль духовной и светской музыки, который проходит на территории Верхневолжья уже 22 года, в этом году пройдет в онлайн-формате. Часовой гала-концерт «Побуждение души», организованный творческой мастерской Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», состоится 15 августа в 18.00 на площадке социальной сети ВКонтакте.   

         Участниками события станут представители жанров духовной, светской, хоровой и вокальной музыки. Это творческие  ансамбли и  коллективы учреждений культуры,  детских образовательных учреждений – школ искусств, музыкальных и общеобразовательных школ и  студий, воскресные школы и храмовые хоры, а также сольные исполнители из городов и районов Верхневолжья. Предполагается участие творческих коллективов из Пскова, Калуги, Ярославля, Москвы и  Московской области.

   

 

Пресс-служба Правительства Тверской области